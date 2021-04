Wie is de vrouw die in de oude middeleeuwse Nispense kerk begraven ligt?

Klaassen: ,,Het klinkt ietwat macaber, maar wat echt opviel was het gave gebit van de vrouw en dan met name haar hagelwitte tanden. Dat geeft onder andere aan dat er in de periode waarin zij leefde weinig of geen suiker werd geconsumeerd, maar de gaafheid van haar gebit duidt er ook op dat zij een dame van zeker aanzien moet zijn geweest.’’



Daarbij, begravingen in een kerk zijn niet zeldzaam, maar toch vooral gereserveerd voor geestelijken, adel of andere notabelen. Om de vrouw aan de vergetelheid te onttrekken, heeft Klaassen in het jaarboek ook een gedicht aan haar opgedragen: ‘De vrome vrouwe’.