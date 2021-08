Wie helpt boer Jan uit Moerstraten van zijn 200.000 kilo uien af?

Dure auto’s van Roosendaal­se automon­teur bleken witwascon­struc­tie

10 augustus ROOSENDAAL/BREDA – Het was mooi uitgedacht, maar de rechtbank in Breda trapte er niet in. De Roosendaalse automonteur Hicham A., die allemaal dure auto’s op zijn naam had staan, had die helemaal niet om gewoon een beetje aan te sleutelen. Hij gebruikte het om de herkomst van in elk geval 20.000 euro te verbergen. De rechtbank legde tachtig uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijk cel op.