Wie heeft er voorrang op Roosendaalse regenboogzebra?

Eis vier jaar cel tegen Portugees die landgenoot met mes blind stak in Hoeven

17 november BREDA - Tegen een 56-jarige Portugees is vrijdag in de rechtbank in Breda vier jaar cel geëist. De man stak of sneed in december vorig jaar een landgenoot in het oog met een mes. Dat gebeurde op een bungalowpark in Hoeven.