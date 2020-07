Wie durft impasse rond Poolse supermarkt te doorbreken?

Steeds meer lege winkelpan­den: Roosendaal gaat aan kop in West-Bra­bant

6:30 West-Brabant - De ergste dip leek achter de rug, maar de winkelleegstand in Noord-Brabant is in 2019 toch weer fors gegroeid. Door corona ziet de nabije toekomst er bovendien somber uit voor de detailhandel. Ondernemers gaan een zware tijd tegemoet, aldus een bezorgde CDA-gedeputeerde Erik Ronnes.