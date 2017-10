Maar zover kwam het niet. Wichard Rops overleed op 15 mei onverwachts aan een hartstilstand, pas 57 jaar oud. Als directeur van het Summa College in Eindhoven stond hij aan het hoofd van negen mbo-opleidingen. Daarnaast zat hij in diverse overlegorganen in zijn vakgebied en was hij voorzitter van de Bende van Zeuve, die in Roosendaal het Zeulbandspektaokel organiseert. Een bevlogen regelneef, kortom. ,,Hij ging ’s ochtends vroeg de deur uit en kwam ’s avonds laat weer thuis”, vertelt zijn vrouw Erna. ,,Wichard was gedreven in alles wat hij deed. Zo heeft hij in 1993, naast zijn baan, nog een universitaire graad in de scheikunde gehaald. Hij zette zich altijd volledig in en verwachtte dat ook van anderen. Hij belde gerust op zondagavond zijn secretaresse. Het werd hem vergeven, omdat hij zelf hard werkte.”