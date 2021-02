Wezenbeek: ‘Hef betaald parkeren op lege vakken aan de Leede op’

Volgens Wezenbeek, die in de buurt woont, zijn de ongeveer dertig parkeerplaatsen aan het stuk parallel aan de Laan van Brabant namelijk vaker vrij dan bezet. ,,Parkeren is een probleem, bijna in iedere stad. Zo ook in Roosendaal. Maak die dertig plaatsen vrij’’, stelt hij voor aan Van Midden.

Automaat brengt gemiddeld veel op

Die wil daar best over nadenken, maar benadrukt ook dat er wel degelijk veel gebruik wordt gemaakt van die plekken: ,,De parkeerautomaat heeft in 2020 5.400 euro opgeleverd, tegenover een gemiddelde omzet per jaar van 3.600 euro voor andere soortgelijke automaten.’’

Verder stelt Van Midden dat het betaald parkeren daar ooit is ingevoerd, op verzoek van de omwonenden. Van Midden: ,,We willen onderzoeken of het mogelijk is het betaald parkeren en dus de parkeerautomaat te verplaatsen naar het einde van het pleintje. Daarvoor gaan we eerst in overleg met de bewoners aan de Leede.’’