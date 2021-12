Wezenbeek en Kraak doen aan de verkiezingen van 2022 mee met hun nieuwe partij Vitaal Liberaal

column Nú al drama bij 50PLUS, maar gelukkig is Jac Wezenbeek nog geen Henk Krol

De drie zekerheden in het leven: Je wordt geboren, je gaat dood en bij 50PLUS breekt alweer de pleuris uit voor je met je ogen kunt knipperen. De partij die landelijk bekender is van het continue gekibbel dan de politieke wapenfeiten, blijkt in Roosendaal al goed voor drama, nog voordat de campagne begonnen is.

12 december