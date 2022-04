Wethoudersposten Halderberge verdeeld; bestuursakkoord biedt alle ruimte voor aanvullende voorstellen

Het is nog even afwachten of de fracties CDA, D66 en PvdA/GL er ook zo over denken. Zij maken geen deel uit van het nieuwe gemeentebestuur, dat van drie naar vier wethouders gaat. Donderdagavond presenteerde het kwartet zich op een ‘persmoment’, waar ook alle raadsleden en partij-aanhang voor uitgenodigd was. Het was ook het moment om het bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ nader toe te lichten door de lijsttrekkers van de drie grootste partijen VVD, Lokaal Halderberge en WOS.