Wethouders Roosendaal op matje om debacle goederenspoor

ROOSENDAAL - Een extra raadsvergadering wordt uitgeschreven om de wethouders Hans Verbraak en Toine Theunis ter verantwoording te roepen over het debacle van de goederenspoorlijn op Borchwerf II in Roosendaal.

De gemeente heeft hierover twee tegenstrijdige afspraken gemaakt. Met het bedrijf Daza Opticare dat er overdag geen goederentrein zal rijden en met de bedrijven De Rooij en PKF dat dit wél de bedoeling is. Deze twee liggen aan het spoor dat sinds de aanleg nooit is gebruikt. Het spoor heeft 3,7 miljoen euro gekost. Toine Theunis probeerde gisteren de angel uit de discussie te halen door te melden dat de kosten voor de goederenlijn zijn betaald door de bedrijven op Borchwerf II zelf, omdat het bedrag is opgenomen in de grondprijs die door hen is betaald.

Flater

,,Dan nog zitten we met een spoorlijn die niet wordt gebruikt'', zegt PvdA-voorman Michael Yap die er gisterochtend vroeg bij was met het verzoek een extra raadsvergadering uit te schrijven. Het is voor hem geen probleem de benodigde zeven handtekeningen onder het verzoek te krijgen. ,,Het kan best zijn dat wij dit verzoek ook steunen'', zegt VVD-fractieleider Jeroen van den Beemt, die hiermee wil aangeven de flater hoog op te nemen. Ook al maakt de VVD deel uit van de coalitie.

Van den Beemt en Yap zijn niet de enige raadsleden die geschrokken zijn van het nieuws over de 'loze lijn'. ,,Ik heb nog nooit zo'n lompigheid gezien'', zegt Arwen van Gestel van oppositiepartij VLP. ,,We hebben eerder vragen gesteld over hoeveel dit heeft gekost, maar daar geen duidelijkheid over gekregen. Ik weet dat aan De Rooij en PKF al fikse schadevergoedingen zijn betaald omdat de lijn te laat is aangelegd. Andere partijen wachten met hun oordeel tot ze de antwoorden hebben gelezen op de kritische vragen die gisteren zijn gesteld door PvdA, VLP en Nieuwe Democraten.

