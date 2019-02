Wethouder wil verkeersmaatregelen doorgaande route Bosschenhoofd in één keer aanpakken

BOSSCHENHOOFD - Wethouder Jan Mollen staat open voor verkeersremmende maatregelen in het zuidelijk gedeelte van de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd mits hij de bewoners daarin mee krijgt.

Als er mogelijk drempels in de straat worden gelegd, is dat niet voor het eerst. Zo'n vijftien jaar geleden was de doorgaande route van Bosschenhoofd bezaaid met verkeersplateaus. ,,Het was voor mijn tijd als wethouder, maar dezelfde drempels zijn tien jaar terug al eens allemaal uit dezelfde straat weg gehaald. Maar ik ben altijd bereid om het opnieuw uit te proberen.‘’

Consensus

Op aanraden van de VVD-raadslid Harold van Hoof, die een tijdje in de Pastoor van Breugelstraat woonde, is de wethouder opnieuw in het gesprek met omwonenden. Het wordt zijn derde poging om consensus te bereiken over maatregelen aan de doorlopende straat, die in toenemende mate door sluipverkeer tussen A17 en A58 gebruikt wordt. Eerder kreeg hij een duidelijk ‘nee’ op de vraag of drempels in het wegdek wenselijk zijn. ,,Een bedrijf als machinehandel Jansen zit aan hun oprit niet te wachten op drempels. Maar wellicht kan het op andere plaatsen in de straat wel.‘’

Verdeeld

Het raadsvoorstel waarover de gemeenteraad zich donderdag uitspreekt, gaat daar niet over. Mollen: ,,Daarin geven we uitvoering aan de motie van de fractie Lokaal Halderberge. Gevraagd werd een 30 kilometer-gebied in het centrum van Bosschenhoofd in te richten. Politie en VVN Halderberge wezen de plannen af en ook hier waren de omwonenden verdeeld.‘’

Aanpak

De maximum snelheid binnen de bebouwde kom van Bosschenhoofd blijft op 50 kilometer per uur liggen. De Pastoor van Breugelstraat krijgt tussen Gerardushof en Majellahof wel een middengeleider. Ook komen er twee zebra-safes (voetgangersoversteekplaatsen met knipperlichtjes) ter hoogte van de basisschool en De Blokhut. ,,Vijftig kilometer-gebied zal het dus wel blijven, met de nodige verkeersremmende maatregelen‘’, schat Mollen het verloop van de raadsvergadering in, ,,Daarna wil ik zo snel mogelijk het plan van aanpak voor de hele Pastoor van Breugelstraat gereed hebben, zodat we alles in één keer meenemen.’'