Wethouder wil niet te lang wachten met kappen zieke beuken Lollestraat

Alsof de grondeigenaar het had voorzien, was op 18 januari vergunning aangevraagd om de drie beuken te mogen kappen. ,,De kapvergunning is op 14 februari gepubliceerd‘’, aldus Mollen, ,,Vanaf die datum kunnen mensen zes weken reageren en eventueel een zienswijze indienen. Die termijn is nog niet verstreken.‘’

In het geval van het parkje in de Lollestraat kwamen de bezwaren met name uit politieke hoek. CDA-raadslid Simone Dirven, die vorig jaar korte tijd in het appartementencomplex woonde, wees het college op de aanwezigheid van beschermde uilen en vleermuizen in het parkje voor de flat. Voor haar reden om het college eerst een onderzoek uit te laten voeren naar de populatie en habitat van deze dieren. ,,Wij staan voor het beschermen van bomen met een beeldbepalend karakter. De gemeente meent snel voor de lente aanbreekt nog een paar bomen te moeten rooien.‘’

Dirven doelt op een reeds gevelde jubileumboom achter het vrijheidsbeeld aan de Wilhelminalaan in Oudenbosch en de kapvergunning voor de drie - inmiddels twee - ‘monumentale’ beuken aan de Lollestraat. Dirven verzoekt om uitstel van de bomenkap en eerst het belang van de dieren en hun leefomgeving af te wegen.

Wethouder Mollen, die zondag een kijkje nam bij de ravage, wil nu haast maken met de kap van de twee bomen. ,,Formeel loopt de inspraakprocedure nog en hebben we versneld onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van vleermuizen. De bomen staan op particulier grondgebied, wij kunnen niet in zijn plaats gaan kappen. Er geldt daarnaast een herplantplicht van gelijkwaardige bomen. Drie bomen weg, is drie jonge, rode beuken terug op die plaats.‘’

Hij moet er echter niet aan denken dat een volgende storm de twee bomen ook tegen de vlakte werpt. ,,Nu is het 's nachts gebeurd en buiten de materiële schade goed afgelopen. Je moet er niet aan denken dat er mensen in de auto's zitten of op het parkeerterrein staan.‘’ De beuken bevatten veel dood hout en zijn door de welig tierende klimop rondom de stam en takken ook verzwakt. De bomen stammen uit de tijd van de oude kloostertuinen van de broeders van Saint Louis. De achterkant van het appartementencomplex grenst aan het Arboretum, de botanische tuin van Oudenbosch.

Zondagavond was alle leed voor de bewoners even vergeten toen de vertegenwoordigers van de Postcodeloterij aan zeventien mensen winnende geldprijzen, variërend van 214.000 tot bijna 10.000 euro, uitdeelden.