Wethouder Wierikx door het stof in kwestie tankstation Sakko op Borchwerf

Wethouder Hans Wierikx ging in de commissievergadering op zoek naar steun voor het veto, maar hij moest uiteindelijk behoorlijk door het stof. Want met slechts de vraag of ook de raad de komst van Sakko weigert, namen de commissieleden geen genoegen. Met ‘het dossier is veel omvangrijker dan u het nu doet voorkomen’ werd Wierikx terechtgewezen. Die erkende dat de kwestie geen schoonheidsprijs verdient.

Nextgeneration-station

Vorig jaar al deed de rechter uitspraak in het voordeel van Sakko. Het college stak op eigen houtje een stokje voor de komst van het nieuwe benzinestation, terwijl in dit geval de raad ook om een verklaring van geen bedenkingen moest worden gevraagd. Daarnaast verschilden de gemeente en de tankstationexploitant van mening over de definitie nextgeneration-station. Sakko vindt dat het wel van toegevoegde waarde is met nieuwe producten, het Halderbergse college trekt zulks in twijfel.

Grensstreek

Dat doen zeker de reeds in Halderberge gevestigde vijf exploitanten van benzinestations. Zij zijn mordicus tegen de komst van een zesde tankplaats met min of meer dezelfde producten. ,,Door de coronacrisis en de energietransitie is de huidige omzet van brandstof in de grensstreek met 25 procent gedaald. Dat wordt met de toename van elektrische laadpunten alleen maar erger. Er is geen ruimte meer voor nog een tankstation.‘’

De discussie over nut en noodzaak parkeerde de gemeenteraad woensdag even. Eerst moet Wierikx alle stukken - zowel juridisch als inhoudelijk - boven water halen vooraleer de raad ja of nee zegt tegen Sakko. Daar zit bovendien nog enige tijdsdruk op omdat de rechter vorig jaar juli heeft bepaald dat Halderberge binnen vier maanden met een reactie komt. Ook in dat opzicht moest de wethouder toegeven dat het dossier allesbehalve de schoonheidsprijs verdient.