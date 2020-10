Wethouder Van Ginderen hapt stuk muur uit school in Wouw

Een beetje onwennig zat de wethouder in de kraanmachine en nam hij met de grijper een paar happen uit het oude schoolgebouw.

Lawaaiig

Dat is leuk, dacht schooldirecteur Rini Damen en even later mocht hij ook plaatsnemen achter de twee bedieningsknuppels. De vijf kindjes uit groep 1-2 die de ceremonie mochten bijwonen, vonden het maar eng. Eentje liet merken dat hij het sloopwerk veel te lawaaiig vond.



Met de sloop van De Stappen wordt de eerste stap gezet naar een nieuwe school. ,,Naar een nieuw Integraal Kind Centrum", verbetert directeur Damen. Scholen worden kindcentra waar de leerlingen van de geboorte tot de middelbare school worden begeleid.

Start sloop basisschool De Stappen in Wouw. De kinderen zijn nogal onder de indruk van het werk.

Damen zegt: ,,In het nieuwe kindcentrum worden meerdere voorzieningen ondergebracht. Natuurlijk de basisschool en de kinderopvang, maar ook jeugdzorg, jeugdfysiotherapie, logopedie en meer. Verschillende diensten die op elkaar aansluiten en werken vanuit één visie op de ontwikkeling van het kind.”

Quote Fijn dat we eindelijk aan de slag kunnen, na een korte onderbre­king omdat we het vleermui­zen­on­der­zoek moesten afwachten René van Ginderen , Wethouder gemeente Roosendaal

De sloop van de halve school is in december afgerond. Daarna kan de aannemer in januari beginnen met de bouw van KPO Kindcentrum De Stappen. Onder de voorwaarde dat in november de bouwvergunning kan worden afgegeven. Als de nieuwe school klaar is, verhuizen alle kinderen er naartoe. Dan kan de tweede helft van de oude school - waar nu iedereen les krijgt - worden weggehaald.

Ervaring

Wethouder Van Ginderen na zijn bijdrage aan de sloop: ,,Fijn dat we eindelijk aan de slag kunnen, na een korte onderbreking omdat we het vleermuizenonderzoek nog moesten afwachten. Maar daar hebben we inmiddels ervaring mee in onze gemeente.”

Geen vleermuizen

Daarmee doelde hij op de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in het stadhuis. Ook daar bestond het vermoeden dat er vleermuizen leefden. Er zijn in het gemeentehuis en in de Wouwse school, ook na uitgebreid onderzoek, geen vleermuizen gevonden.

Over ruim een jaar moet de school klaar zijn.