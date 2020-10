Wethouder Toine Theunis houdt coronacrisis buiten begroting 2021

,,We hopen dat het is 2021 wordt opgelost en anders moeten we bijsturen. Dat zien we dan weer wel", legt de wethouder uit.

Er liggen geen scenario's klaar voor als de coronacrises voor de tweede of de derde keer toeslaat. ,,Die heeft het Rijk ook niet", zegt Theunis. ,,Met flink enige stuurmanskunst gaat de dienstverlening dit jaar gewoon door, de zorg gaat door. En op een niveau dat wij willen. En financieel springen we er ook goed uit.”

Rust en stabiliteit

We hebben aangetoond dat we maatrege­len kunnen nemen op het moment dat het nodig is

Nu heeft Roosendaal voldoende reserves en Theunis vindt het geen schande om die in tijden van nood aan te spreken. Maar dat is voorlopig niet nodig. ,,We hebben de afgelopen tien jaar veel meegemaakt. De vorige crisis was veel dieper. We hebben aangetoond dat we maatregelen kunnen nemen op het moment dat het nodig is.”