Wethouder Theunis: ‘Verplaatsing supermarkt had ons half miljoen gekost’

Ondertussen zijn de mensen van buurtcomité Kalsdonk boos dat het AKD-rapport zo lang onder de pet is gebleven.

Wethouder Theunis (Roosendaalse Lijst) zegt dat in het verleden is onderzocht of de winkel kon verhuizen. Daarbij is juridisch advies ingewonnen bij advocatenkantoor AKD. Hoewel AKD concludeerde dat een verhuizing planologisch gezien mogelijk is, vond Theunis de juridische risico's niet aanvaardbaar.

Het AKD-rapport was vertrouwelijk omdat het voor intern beraad op het stadskantoor bedoeld was en omdat er persoonlijke opvattingen in stonden. Nu BN DeStem over het rapport beschikt heeft het college van B en W besloten dat het niet langer geheim is. Maar ‘dat verandert niets aan de situatie aan de Gastelseweg'.

Volledig scherm Barro Wijkmans (li) van het bewonerscomité Kalsdonk in Roosendaal overhandigt documenten aan burgemeester Han van Midden. © gemeente Roosendaal

Met de vuist op tafel

,,Zie je wel! Ik heb altijd al gedacht dat de supermarkt verplaatst kan worden. En dat de gemeente Roosendaal dat niet heeft opgepakt.” Barro Wijkmans en Andy Knobel slaan bijna met de vuist op tafel. Ze zijn de overbuurmannen van de supermarkt aan de Gastelseweg en strijden al zes jaar tegen de overlast.

Volledig scherm De gewraakte supermarkt aan de Gastelseweg in Roosendaal. © peter van trijen/pix4profs

Gerucht

Het bewonerscomité Kalsdonk weet al lang van het bestaan van een geheim rapport. Omdat het gerucht ging dat er een oplossing voor de al jaren slepende kwestie in stond, proberen ze het document als sinds mei van dit jaar te pakken te krijgen.

,,Dat verzoek ligt bij de rechter. En ook de landelijke Ombudsman is er mee bezig", zegt Wijkmans. Op 18 november heeft het comité weer een gesprek met wethouder Toine Theunis. ,,We hadden het rapport vóór dat gesprek mogen inzien. Wij wilden het eerder hebben om ons goed voor te kunnen bereiden.”

Ombudsman

Woensdagavond kreeg het comité een e-mail van de Ombudsman. Omdat het geheime rapport ‘via andere wegen bekend is geworden bij derden’ verstrekt het college van B en W het rapport alsnog aan de mensen van Kalsdonk, aldus de Ombudsman.

Migrantenhotel

Ze hopen nu vooral dat de gemeenteraad van Roosendaal over de zaak gaat discussiëren. ,,Toen het migrantenhotel hier verderop 5 ton duurder werd voor de gemeente, is de gemeenteraad wel ingelicht. Op wat er hier allemaal gebeurt reageren de politieke partijen vol verbazing. We zijn nu bezig de politieke partijen zelf te benaderen", zegt Andy Knobel. Zijn ze nu tevreden? Wijkmans: ,,We zijn pas tevreden als de supermarkt hier weg is.”