Wethouder onder vuur vanwege nieuw systeem restafval in Roosendaal: ‘Het blijft te lang stil’

Legaal vissen kan voortaan aan de zij-Mark en drie vijvers in Halderber­ge

22 november OUDENBOSCH - Wie een hengel uitwierp aan de zij-arm van de Mark, de vijvers aan de Gember en Kruislandseweg in Oud Gastel of de vijver bij Kroonestede in Hoeven was tot dusverre illegaal aan het vissen.