Wethouder: Niks mis met geluidberekeningen randweg

Oud-Roosenda­ler Joost sleutelt aan de nieuwste zonneauto van Vattenfall Solar Team: ‘Nuna is ons schatje’

10:00 ROOSENDAAL/DELFT - Als het een beetje meezit wint zonneauto NunaX in oktober niet voor het eerst de World Solar Challenge. Mocht dat zo zijn, dan heeft die overwinning ook een Roosendaals tintje: oud-Roosendaler Joost Reniers - student werktuigbouwkunde aan de TU in Delft - is een van de studenten die verantwoordelijk is voor de bouw van de zonnekrachtpatser van het Vattenfall Solar Team: ,,Het wordt weer heel spannend.’’