Wethouder Mollen: ‘Lasten burger stijgen veel minder dan gepland’

ROOSENDAAL - De lasten voor de Halderbergse burgers zouden nog veel meer stijgen, als wethouder Jan Mollen niet kritisch had gekeken naar inkomsten en uitgaven in de gemeentebegroting van 2021.

Dat zegt hij in een reactie op vragen die de fracties van het CDA, Progressief Halderberge en Voor de Gemeenschap hem hebben gesteld over de gemeentebegroting van 2021.

Zomernota

Toen burgemeester en wethouders afgelopen zomer de begroting voor 2021 in de steigers zetten, stegen de lasten voor de burger nog fors. ,,In de Zomernota was de lastenverzwaring voor een meerpersoonshuishouden becijferd op 3,28 procent, een eenpersoonshuishouden op 3,20 procent en voor een huishouden in een huurwoning 2,69 procent”, aldus Jan Mollen (Lokaal Halderberge).

Volledig scherm Wethouder Jan Mollen van Halderberge. © peter van trijen/pix4profs

Hij is daarop gaan zoeken naar manieren om de uitgaven te verminderen en de inkomsten te verhogen. ,,Kijk, het makkelijkste is om vijf man personeel eruit te gooien, minder te snoeien en minder aan onkruid te besteden. Maar wij hebben geprobeerd met kleine beetjes iets te bewerkstelligen.”

Onderhoud bossen

Zo wordt er volgend jaar iets bezuinigd op onderhoud van bossen en wordt ‘versleten’ beplanting niet direct vervangen. Ook plaatst de gemeente geen oplaadpunten voor elektrische auto's. Daar was 50.000 euro voor gepland en dat wordt nu niet uitgegeven.

Quote We hebben bijvoor­beeld ook kritisch gekeken naar waar het budget de laatste jaren niet geheel is opgegaan Jan Mollen, Wethouder gemeente Halderberge

Kaasschaaf?

En zo zijn er heel veel posten waar Molen met de kaasschaaf overheen is gegaan. ,,Dat woord gebruik ik liever niet. We hebben bijvoorbeeld ook kritisch gekeken naar waar het budget de laatste jaren niet geheel is opgegaan. Die bedragen hebben we nu uit de begroting gehaald.”

In de zomer

Quote De ozb-tarieven zijn bij de gemeente­lij­ke belastin­gen de enige knop waar we aan kunnen draaien Jan Mollen, Wethouder gemeente Halderberge Onder aan de streep bleek toen dat de lasten voor de burger minder hoeven te stijgen dan in de zomer gedacht. ,,Een meerpersoonshuishouden plus 2,31 procent, een eenpersoonshuishouden 2,61 procent en een huurder plus 0,59 procent.”

CDA, Progressief Halderberge en Voor de Gemeenschap zoemden in hun vragen in op de stijging van het tarief van de onroerendezaakbelasting. Dat stijgt volgens de begroting volgend jaar met 5,8 procent. Mollen: ,,De ozb-tarieven zijn bij de gemeentelijke belastingen de enige knop waar we aan kunnen draaien.”

Niet mee eens

Die extra verhoging van de ozb-tarieven levert de gemeente Halderberge jaarlijks 3 ton extra inkomsten op. Daar komt bij dat de gemeente verwacht in 2021 22.000 euro over te houden, in 2022 250.000 euro en in 2023 157.000 euro. Dank zij de verhoging van de ozb-tarieven, stellen de drie fracties. Maar daar is de wethouder het dus niet mee eens.