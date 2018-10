Wethouder Lok wil best opnieuw met LFO om tafel: ‘Maar verkeerssituatie zal niet veranderen’

ROOSENDAAL - Wethouder Cees Lok wil best opnieuw met comité Leefbare Flint- en Onyxdijk (LFO) in gesprek gaan, maar dat betekent niet dat er alsnog iets aan de verkeerssituatie op die wegen wordt gedaan.

Dat heeft Lok de Roosendaalse gemeenteraad laten weten. ,,Uit onderzoek is gebleken dat extra maatregelen niet nodig zijn. Ik wil het LFO best nog eens ontmoeten, maar die club moet niet verwachten dat er nog iets in die straat verandert‘’, aldus Lok tegen zijn gemeenteraad.

Gebrouilleerd

Volledig scherm Wethouder Cees Lok wil best in gesprek met het LFO, maar kondigt gelijk aan geen aanpassingen te zullen doorvoeren. Onderzoeken zouden aangetoond hebben dat dat niet nodig is. © Remco A Tonino Die riep de wethouder op het matje, nadat de Ombudsman vorige maand oordeelde dat de gemeente Roosendaal steken heeft laten vallen bij de behandeling van klachten door LFO op het handelen van Lok. Het LFO maakt zich al langer hard voor extra verkeersmaatregelen op de Flintdijk en de Onyxdijk. Vooral het zware landbouwverkeer en hardrijders zijn die club een doorn in het oog. Gaandeweg raakten het LFO en Lok echter gebrouilleerd. Lok zou volgens het LFO die club ‘onheus hebben bejegend’ door niet of onvolledig op vragen van dat comité te reageren.

Ombudsman

Pieter Hopmans van het LFO stapte naar de gemeentelijke klachtencommissie, maar ook dat proces verliep niet vlekkeloos. Hopmans diende vervolgens daar weer een klacht over in bij de Ombudsman. Die oordeelde dat de gemeente inderdaad steken heeft laten vallen in de afhandeling van die klacht. Volgens de Ombudsman heeft de gemeente door slordigheden zelf voor veel onduidelijkheid bij Hopmans gezorgd. Maar ook Hopmans gaat niet vrijuit. Beide partijen zouden volgens de Ombudsman met hun ‘uitgesproken karakters’ de situatie er niet eenvoudiger op hebben gemaakt.

Vertrouwen

De Roosendaalse gemeenteraad zit behoorlijk met de kwestie in de maag. ,,Want het gaat het om een burger die het vertrouwen in de overheid is kwijtgeraakt. Hoe gaan we dat herstellen?‘’, vraagt Michael Yap zich af. Arwen van Gestel (VLP) vindt ‘dat persoonlijke vetes het algemeen belang niet in de weg mogen staan'. Verschillende partijen dringen er daarom bij Lok op aan om opnieuw met het LFO in gesprek te gaan. Lok zelf zegt dat de club ‘altijd welkom is', maar wil dan alleen praten over hoe de twee partijen zo uit elkaar hebben kunnen groeien. Een nieuw inhoudelijk gesprek ziet hij niet zitten. Burgemeester Jacques Niederer zegt, zonder in detail te treden, dat er in ieder geval intern maatregelen zijn genomen om de klachtenafhandeling te verbeteren.

Oplossing