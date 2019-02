Wethouder Lok: Situatie rond glasvezelnet in buitengebied Roosendaal kan verwarrend zijn

Overname Joost Zorgt door Actief Zorg; in Bosschen­hoofd liep zorg toch al door

18:37 BOSSCHENHOOFD - Thuiszorgorganisatie Joost Zorgt wordt overgenomen door een Actief Zorg, een Brabantse partij. Curator Johan Westerhof (HVG Law) uit Utrecht heeft hierover overeenstemming bereikt. Wat de gevolgen voor de Brabantse vestiging in Bosschenhoofd zijn is nog onduidelijk. ,,We wachten nog steeds op een gesprek met de curator‘’, aldus Franklin Elgin, franchisenemer van Joost Zorgt in West-Brabant en inmiddels ook Rotterdam. ,,Of ook wij onder de naam Actief Zorg verder gaan, kan ik pas daarna zeggen.‘’