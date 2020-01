Wethouder Lok en VLP botsen in debat binnenstad Roosendaal

ROOSENDAAL - Een flinke aanvaring donderdag tussen Evelien van der Star (VLP) en wethouder Cees Lok (VVD) tijdens het debat over de ontwikkelingen in de binnenstad van Roosendaal.

Van der Star vroeg de wethouder meermaals naar de meerwaarde van de binnenstadsdirectie maar ze kreeg geen duidelijk antwoord van Lok.

De binnenstadsdirectie is eind 2014 in het zadel gehesen om het beleid van de gemeente handen en voeten te geven. De tweekoppige directie houdt kantoor in het Paviljoen op de Nieuwe Markt. Inmiddels is het contract met de directie afgelopen. Eén directeur is al weg, de tweede handelt lopende zaken af. ,,Komt er vervanging?” vroeg Van der Star.

Irritatie

,,En wat heeft de directie bereikt?” wilde ze weten. Maar Lok gaf geen antwoord. Hij raakte geïrriteerd omdat Van der Star het werk van de directie in zijn ogen bagatelliseerde. Het VLP-raadslid herhaalde haar vraag meermaals. Toen zei Lok boos: ,,Alles wat er in de binnenstad tot stand is gekomen, heeft de binnenstadsdirectie bereikt.” Daar leek Van der Star genoegen mee te nemen.

De raadscommissie informeerde ook naar de relatie tussen de binnenstad en Designer Outlet Roosendaal (v/h Rosada), want daarover was in de tussentijdse rapportage niets te lezen. Volgens Lok heeft Designer Outlet ontdekt dat er in het centrum van Roosendaal ‘vele malen meer mensen rondlopen’ dan in het outletcenter.

Waterpartij

Het stadshart moet in zijn visie niet alleen de plek zijn waar massa's mensen lopen die kopen, maar ook een plek die aantrekkelijk is om te verblijven. Charl Goossens (Roosendaalse Lijst) ervaart dat al. Hij zit graag op de Nieuwe Markt en geniet dan van de kindjes die in de waterpartij aan het spelen zijn. Hij hoopt dat Roosendaal meer plaatsen krijgt waar het goed toeven is.