Wethouder Koenraad: 'Roosendaal trekt Care Innovation Center niet meer alleen'

Koenraad reageerde donderdag voor het eerst op de commotie rond de wankele toekomst van het CIC. Dat staat samen met het Innovitapark en de Zorgboulevard van het Kellebeek College te boek als trekker van de regionale zorgeconomie.

Lees ook PREMIUM Gemeente trekt stekker uit Care Innovation Center Lees meer

De wethouder zegt dat al bij de aftrap in 2013 is afgesproken dat het CIC een West-Brabantse proeftuin is en dus ook regionaal gefinancierd moet worden. ,,Maar in praktijk was het alleen de gemeente Roosendaal die jaarlijks of om de twee jaar de portemonnee trok. In juli hebben we samen met het CIC, de gemeente Bergen op Zoom en zorgorganisaties aan tafel gezeten. Daarbij is het signaal afgegeven dat Roosendaal het niet meer alleen trekt.''

Volledig scherm Wethouder Klaar Koenraad: ,,Roosendaal heeft sinds 2013 ruim bijgedragen aan het Care Innovation Center. De bal ligt al jaren bij het CIC om andere financiers aan zich te binden.'' © EDMUND MESSERSCHMIDT

Op de plank

Sinds 2013 pompte Roosendaal in totaal bijna 1,1 miljoen euro in het CIC plus ruim 68.000 euro aan bijdragen voor aparte projecten. Die bedragen staan in de beantwoording van PvdA-vragen over het CIC. ,,Dat is dus een ruime financiering'', aldus Koenraad.

Voor 2019 ligt nog een ton op de plank voor het CIC en het Innovitapark samen, maar Koenraad wacht af of de financiële zoektocht door CIC-directeur Chantal van Spaendonck resultaat oplevert. ,,Dat moet de komende drie maanden duidelijk worden. Als er geen andere financiers opstaan, houdt het ook voor de gemeente Roosendaal op. Dan is het niet gelukt om het CIC uit te laten groeien tot een regionale organisatie zoals de bedoeling was. Vanaf het begin was overigens bekend dat de bijdrage van Roosendaal eindig zou zijn'', zegt Koenraad. Behalve Roosendaal verstrekt overigens ook het Bravis ziekenhuis een bijdrage aan het CIC.

Quote Sinds 2013 was bekend dat de bijdrage van de gemeente Roosendaal eindig zou zijn Klaar Koenraad, Wethouder voor GroenLinks in Roosendaal

Hard nodig