Wethouder Koenraad naar Wouw voor gesprek over zonnepark De Donken

Avondvier­daag­se Krooneste­de in Hoeven: feest na 800 meter rollen door de buurt

22:26 HOEVEN - ‘We zijn er bijna’ schalde door de speakers toen de bewoners van woon- en zorgcentrum Kroonestede in Hoeven begonnen aan hun laatste wandeling van hun avondvierdaagse. Geen woord van het liedje was gelogen, want de bewoners liepen, of rolden met hun rolstoel of scootmobiel, zo’n 800 meter door de buurt.