Wethouder Jan Mollen draagt in Halderberge een goedgevulde schatkist over

In gemeentetermen spreekt men over ‘een sluitende programmabegroting met positief resultaat voor 2022 en de meerjarenraming 2022-2025'. De portemonnee van Halderberge is dus niet alleen volgend jaar met een positief saldo van 1,3 miljoen euro goed gevuld, ook de jaren daarna hoeft de gemeente niet per se elk dubbeltje om te draaien.