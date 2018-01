Wethouder houdt poot stijf: Essent-gebouw wordt wooncomplex

Theunis ziet niks in het behouden van het pand als Theaterhuis. ,,Waarom toch zo krampachtig vasthouden aan zo'n kolossaal gebouw? Is die ruimte ook echt nodig of zijn er andere panden in Roosendaal waar plek genoeg is voor voorstellingen of cursussen? Daarbij kost het drie tot vier miljoen om het gebouw op te knappen.''

'Culturele kans'

Daarmee reageert Theunis op PvdA-voorman Michael Yap. Die deed donderdag in de raadsvergadering een poging de raad te overtuigen om het gebouw te behouden. ,,Het gaat hier niet alleen om huisvesting. Dit is ook een culturele kans.'' CDA-fractieleider Sandra van den Nieuwenhof is het daar mee eens: ,,De vijf theaterclubs werken samen in het Theaterhuis en dat is een meerwaarde.''

Theunis ziet dat totaal anders. Hij verwijst daarbij naar de huisvestingskwestie van de drie verenigingen die op termijn Mariadal moeten verlaten. Door de herontwikkeling van het voormalige klooster komen de Roosendaalse heemkundekring, Modelspoorvereniging Post B en de Eerste Roosendaalse Smalfilm & Video Amateurs op straat te staan. Theunis: ,,Maar die clubs voelen zich verantwoordelijk en zoeken zelf mee naar geschikte locaties.''

Dagbesteding

Bij de organisaties in het Essent-gebouw ligt volgens hem anders. Want hoewel daar met Tiuri, Drie Maal Plankenkoorts, Jong!, Respect en Plak vijf theaterorganisaties onder één dak zitten, is er op papier maar één huurder. Theunis: ,,En dat is Tiuri. En dat is geen vereniging, dat is een stichting uit de zorg. De theaterwerkplaats is een vorm van dagbesteding. En ze wisten dat ze daar ooit weg moesten, dat staat in het contract.''

Dat is niet Theunis' enige bezwaar. ,,Ik ben voor het concept van een Theaterhuis, maar waarom zit Onderling Kunstgenot uit Nispen daar dan nog niet? Of het Roosendaals Toneel, of de Roosendaalse Komedie? Moeten we wel willen dat er voorstellingen in het Essent-gebouw gehouden worden? Een extra podium zorgt ook voor concurrentie voor bijvoorbeeld Keijenburg en Parrotia.''

Oplossing