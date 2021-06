Wethouder Cees Lok vindt voetbal interessanter

Beeldhou­wers leven zich uit in het Karrenmuse­um in Essen

15 juni ESSEN (B) - Het bospad over het terrein van het Karrenmuseum in Essen is wit. Alle bladeren zijn wit. De zonnepanelen zijn wit en zullen vandaag weinig elektriciteit opleveren. Sneeuw in de zomer? Nee, zeven beeldhouwers zijn met slijptollen en beitels aan de gang tijdens het internationaal beeldhouwerssymposium, dat er tot en met zondag wordt gehouden.