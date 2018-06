Wethouder bemiddelt: onrust over opvang Zegge moet je niet willen

RUCPHEN/ZEGGE - Wethouder Suzanne Breedveld wil bemiddelen in de kwestie rond de kinderopvang in Zegge. Zij nodigt de Stichting Kinderopvang Zegge (SKM), Kober en de Borgesiusstichting uit op het gemeentehuis in Rucphen. ,,Dit is niet goed, dit geeft ruis’’, vat de wethouder de situatie samen. ,,Er moet duidelijkheid komen voor de ouders.’’

Doel is dat een gesprek binnen een week plaatsvindt. ,,Ik wil op me nemen om ze bij elkaar te brengen. We móeten kijken hoe we elkaar vinden. Het is zonde als dit soort voorzieningen zouden verdwijnen. Ook in verband met de leefbaarheid in Zegge’’, zegt Breedveld over de opstelling van het gemeentebestuur.

De wethouder zegt goed bekend te zijn met wat er speelt. ,,Uit mijn tijd als raadslid al.’’ Toch kwam het barsten van de bom nog als een verrassing. Het gemeentebestuur had tot dan het idee dat het instellen van een zogeheten Integraal Kind Centrum (IKC) in onderling overleg te regelen was.

Volledig scherm Suzanne Breedveld © CDA Rucphen Quote Ik ben goed bekend met wat er speelt Suzanne Breedveld, wethouder

Dat IKC moet na de schoolvakantie op de Zegse basisschool Mariadonk gaan draaien. De door ouders opgerichte SKM trok uit gesprekken met het bestuur van de Borgesiusstichting -waar Mariadonk onder valt – de conclusie dat er eisen werden gesteld waarover niet te praten viel.

Mediator

De wethouder, met professionele ervaring als mediator op zak, wil nu eerst inventariseren: ,,Kijken waar het is misgegaan. Dit soort onrust moet je niet willen.’’ Zonder expliciet te worden zegt ze dat de indruk bestaat dat er her en der sprake is van oud zeer.