Wetenschapsprijzen voor twee Bravis-medewerkers

De postzegel­ver­za­me­laar verdwijnt: ‘Jongeren willen liever de nieuwste telefoon’

ROOSENDAAL - Al een aantal decennia is het op de Nieuwe Markt in Roosendaal gevestigde Haest-Luysterburg een begrip in de filatelie – oftewel het postzegels verzamelen. Maar de interesse in de hobby neemt met de jaren gestaag af, terwijl je er veel van kunt leren: ,,Postzegels zijn een raam naar het verleden.”

24 januari