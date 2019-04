West-Brabantse wethouders klimmen in de pen: 5 vragen over de vrachttaks op N-wegen

Praathuis donderdag bij uitreiking Pluim meer een eethuis

11 april OUD GASTEL - Nooit met volle mond praten, zo leerden we althans. Maar in het Praathuis in Oud Gastel viel dat donderdagmorgen niet mee. Daar was op het vroege ochtenduur de lange tafel gevuld met lekkernijen uit allerlei culturen.