West-Brabantse telers komen met thee die goed is voor je bloedsuikerspiegel

‘Karate Opa’ Cor de Ruijter (90) koninklijk onderschei­den

12 september Dat gebeurde tijdens een vrijwilligersbijeenkomst van Karate Do San bij Optisport Sporthal In de Roos. De Roosendaler krijgt de onderscheiding voor zijn vele werk voor Karate Do San, waar hij als vrijwilliger langdurig tal van functies heeft bekleed en ook assistent lesgever was.