West-Brabantse restaurants O&O en Vista nieuw in de Lekker Top 100

Rennende tandarts Chris Wouters wil nog één keer marathon winnen

10:23 ROOSENDAAL/FIJNAART - Harlopen en tandheelkunde, het zijn de twee passies van Roosendaler Chris Wouters. De 64-jarige Wouters, tandarts in Fijnaart, is op late leeftijd weer hard gaan lopen. Wouters was al op 10-jarige leeftijd lid van atletiekvereniging THOR in Roosendaal. Hij heeft de afgelopen jaren 8 podium plaatsen bij het Nederlands kampioenschap marathon gehaald.