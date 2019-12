West-Brabantse jeugdhulporganisatie Juzt wordt in snel tempo uitgekleed en verkocht

Honden Knalcursus voor de hond tegen vuurwerk­angst

10:45 ROOSENDAAL - De jaarwisseling is voor de meeste viervoeters geen feest. Bij hondenschool HondPlus in Roosendaal worden de dieren tijdens een speciale vuurwerktraining voorbereid op het knallen. Zo houden ze hun angst binnen de perken. Dit is de laatste aflevering van een serie over honden, door de eeuwen heen de oudste en meest trouwe metgezel van de mens.