West-Brabantse jeugd weet het: in de laatste weken van de schoolvakantie is het weer vakantiewerk

In dorpshuis Agora draait alles om indianengroep Tulu’s op een onbewoond eiland. Dansen rond de totempaal, medicijnmannen, die voor vreemde dingen zorgen. Het is aan de kinderen om de orde te herstellen. Er wordt gereedschap verzameld, ingrediënten voor een toverdrank gezocht en kracht en lenigheid gemeten bij Steketee. Donderdag is een waterfestijn en dan wacht de grote ontknoping. Op vrijdag gaat het 's avonds door met een bonte avond.

De komende dagen wordt op nog meer kinderen gerekend, ingedeeld in tien groepen bovenbouw en tien groepen onderbouw met vaste begeleiders. De organisatie bestaat uit veertien man en op de dagen zelf komen daar nog twintig vrijwilligers bij voor posten en drankjes schenken. Met zo'n 75 vrijwilligers in touw wordt de KVW Rucphen in goede banen geleid met een heerlijke week in indianensferen als beloning. Via livestreams kunnen de kinderen de toneelstukjes 's avonds thuis nog volgen.

Zoo

De voorlaatste en laatste week van de schoolvakantie is bij uitstek het moment voor kindervakantiewerk. Ook in Oud Gastel rekenen ze op de boerderij van de familie Stoutjesdijk aan de Veerkensweg op veel jeugd bij het programma dat dinsdag begint met 'beestachtige’ spelletjes, die allemaal in het teken van het thema ‘Zoo’ staan. Later in de week een overnachting na afloop van de talentenjacht ‘Kindervakantieweek got talent’. Het Gastelse kindervakantiewerk valt onder de vele activiteiten van de honderdjarige KPJ-afdeling. Zij pakten in 1993 de draad op, die jongerenwerk ‘t Veerke liet liggen. Sindsdien is de kinderweek op verschillende boerenerven in het dorp georganiseerd. Voordeel van een KPJ-club: altijd wel ergens voldoende ruimte om een kampement op te zetten.

De vakantieweek eindigt met een spelletje en lied ten overstaan van de ouders, die vrijdagochtend hun kroost weer komen halen.

Thuisblijvers en kampgangers

De KVW Moerstraten kwam maandag ook op gang. Deelnemers zijn onderverdeeld in drie groepen: de thuisblijvers, de kampgangers en de tieners. De thuisblijven vermaken zich in, maar vooral rondom dorpshuis ParelMoer in Moerstraten. Vanaf groep 5 gaan de kampgangers vier dagen kamperen in de omgeving. Daar worden onder meer nachtspellen en speurtochten gehouden.Daar zijn de tieners ook bij al maken die wel andere uitstapjes zoals kanovaren of een middagje escape room.

Magische wereld

Wouwcus Pocus is het thema van de 56ste Kindervakantieweek in Wouw. Op een bezemsteel vliegen de kinderen a la Harry Potter de magische wereld in. Sportpark Cluzona is omgetoverd tot kasteel Zweinstein. De week begon maandag met het instuderen van het kersverse KVW-lied. De spelletjes hebben allemaal met tovenarij te maken, De kinderen blijven in Wouw steeds lunchen en vrijdagavond sluit het vakantiewerk af met een bonte avond, waarop de ouders kunnen zien hoe de toverlessen zijn verlopen.