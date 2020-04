West-Brabantse huurders kunnen huuruitstel krijgen vanwege coronacrisis

Corporaties bieden huurders van woningen en bedrijfsruimten maatoplossingen aan naar aanleiding van de voorgenomen huurverhoging die vanaf 1 juli ingaat. Bij Alwel (25.000 woningen Roosendaal, Etten-Leur, Breda) is de verhoging gelijk aan de inflatie van 2,6 procent. ,,Het doorvoeren van een huurverhoging in coronatijd valt ons zwaar", zegt directeur Tonny van de Ven. ,,Veel huurders hebben weliswaar een stabiel inkomen uit een vaste baan, een uitkering of een pensioen. Maar er zijn ook huurders die te maken hebben met een forse inkomstendaling zoals zzp-ers, ondernemers of mensen met een flexibel arbeidscontract. Die huurders willen wij helpen.”

De brieven aan de Alwel-huurders over de huurverhoging en maatwerkoplossingen zijn deze week de deur uit gegaan. Huurdersbelangen Vereniging Etten-Leur kan er goed mee leven. Voorzitter Jan Kraan: ,,Er zit bij Alwel een heel team klaar om mee te denken over oplossingen en dat is prima. Jammer vinden we wel dat de verhoging 2,6 procent is en niet zoals vorig jaar 1,6 procent. We hebben gevraagd het inflatiepercentage van vorig jaar te hanteren, maar dat bleek onmogelijk.”