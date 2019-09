West-Brabantse boeren kwaad over D66-plan om veestapel te halveren: ‘Dit is boertje pesten’

ROOSENDAAL/DONGEN - West-Brabantse boeren zijn om te spetteren. Ze krijgen stank voor dank, zo voelt het althans. Het plan van regeringspartij D66 om de stikstofcrisis te bezweren door de Nederlandse veestapel te halveren, is in de agrarische sector bar slecht gevallen. ,,Noem je dat een plan? Er wordt maar wat geroepen; het is een zeepbel die heel snel doorgeprikt moet worden.”