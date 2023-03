West-Brabant wil dringend meer politiecapaciteit, maar agenten zijn schaars: ‘Zoals het nu gaat, kan niet’

ROOSENDAAL - Nergens in Nederland is de politie minder zichtbaar dan in westelijk West-Brabant. Maar om drastisch meer blauw op straat te krijgen, zijn creatieve oplossingen nodig. ,,Ik geloof dat we veel meer kunnen doen met wat we hebben.”