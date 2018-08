West-Brabant blijft ondanks droogte gewoon de auto wassen

Terwijl West-Brabant geel kleurt, zorgen sproeiers in Sint Willebrord voor groene gazons. En staan automobilisten in de rij voor de wasstraat. Want de heilige koe moet schoon. Ook nu drinkwaterbedrijven oproepen zuinig om te springen met water. ,,Misschien zie ik nu wel meer auto's voorbijkomen dan anders", zegt wasstraatmedewerker William Keijl uit Breda.

Waterbedrijven roepen op het waterverbruik tussen 7 en 9 uur 's ochtends en 6 en 10 uur 's avonds, te beperken. Tijdens die uren gebruiken mensen het meeste water voor douchen, de afwas of het sproeien van de tuin. Doen veel mensen dat tegelijk, dan kan de waterdruk afnemen. Met bruin water als gevolg.

Ondanks de oproep is het zaterdagochtend druk bij carwash De Schans aan de Steenbergseweg in Halsteren. Paul van der Bijl spuit zijn zwarte Audi af. ,,Moet ook gebeuren, hè. Als je het doet, kun je het beter in een wasbox doen. Het water wordt hergebruikt. Dat is minder belastend voor het milieu." Hij let met de droogte niet extra op zijn watergebruik. Zijn buurman in de wasbox, Govert van der Ree uit Sint-Maartensdijk, gaat wel iets bewuster om met water. ,,Thuis doen we alles een beetje minder. Minder sproeien, minder lang de kraan laten lopen."

Drukker

De wasstraat in Halsteren gebruikt volgens eigenaar Rinus van Sabben zo'n 25 tot 50 liter, afhankelijk van het gekozen programma. In Breda, bij de woonboulevard, spuit Tony Tuhumurij zijn bolide schoon met een hogedrukspuit. ,,Tja, wat is verspilling", zegt hij. ,,In zo'n wasbox verbruik je nog altijd minder water dan thuis voor de deur met een emmertje." Wasstraatmedewerker William Keijl ziet deze weken de klandizie niet afnemen. ,,Sterker nog, ik heb het idee dat het drukker is. Met dit weer zie je beter dat je auto vuil is."

Volgens Jack Lazeroms, melkveehouder uit Sprundel, zit er nog volop water in de grond. Het lavendelperkje voor zijn huis krijgt water uit de slang. ,,Anders moet ik volgend jaar alles opnieuw aanplanten. Nee, over een watertekort maak ik me geen zorgen. Diep in de grond zit nog genoeg voorraad. Ik maak me wel druk over de gevolgen voor de landbouw."

Oogst

Hij voorziet problemen met sommige oogsten. Zoals granen en aardappelen. Terwijl de vraag van de consumenten onverminderd hoog blijft. ,,In Nederland zijn we gewend dat de winkels zeven dagen in de week vol liggen. De mensen zijn verwend. Wat dat betreft mag die droogte nog even aanhouden. Misschien komt het besef dan wel."