West-Brabanders opgepakt na wilde achtervolging door Yerseke, auto uitgebrand

Agenten zagen de auto rond middernacht tegen het verkeer inrijden bij benzinestation De Voetpomp in Krabbendijke. Ze wilden de bestuurder aanhouden, maar die ging ervandoor. De agenten zette de achtervolging in en ramden de auto van de verdachten meerdere malen, maar de bestuurder weigerde te stoppen.

Gedoofde lichten

De man reed vervolgens met gedoofde lichten Yerseke in. Daar verloren agenten de auto uit het oog. De brandweer kreeg rond 01.00 uur een melding van een autobrand. Ter plaatse zagen de brandweerlieden een Volkswagen Caddy die volledig in brand stond bij een garagebox. Het was de auto van de verdachten.