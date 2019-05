Wessel Huisman geeft zelf uitleg bij TON in Rucphen

De in Breda geboren kunstenaar rondt met zijn tekst en uitleg in de Rucphense galerie een expositie van meer dan een maand af . Daarmee is de cirkel rond, want hij was ook persoonlijk bij de opening aanwezig. Onder het genot van een hapje en een drankje vertelt Huisman als een soort finale in een intieme setting over zijn drijfveren. ,,Bijzonder boeiend en inspirerend’’, verzekert Ton Jaspers, die hem naar Rucphen haalde.