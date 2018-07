Werkstraffen geeist voor mishandeling met knuppels bij Lindenburg

Drie andere verdachte die ook betrokken waren bij de zware mishandeling hoorden een eis van 180 uur van de officier. De officier zei dat met de eisen rekening is gehouden dat de zaak 2 jaar geleden is gebeurd.

Volgens een van de verdachte begon het op woensdag 29 juni 2016 op het station in Roosendaal toen hij met een andere jongen uit Oudenbosch door het uiteindelijke slachtoffer werd bekogeld met bakstenen.

Verhaal halen

Alle verdachten zijn daarna met twee auto's uit Oudenbosch teruggekomen naar Roosendaal om 'verhaal te halen' bij de man die met de stenen had gegooid. In de rechtbank zeiden de verdachten dat het hun bedoeling was om met de man te praten.

Het liep helemaal verkeerd volgens de jongens toen ze de Bredanaar bij het winkelcentrum in Langdonk troffen en de man hard wegliep. Tijdens de achtervolging viel de man en werd er, toen de man op de grond lag, op hem ingeslagen en geschopt tegen zijn hoofd.

De videobeelden van de bewakingscamera's bij Lindenburg werden uitgebreid in de rechtszaal bekeken. De rol van elke verdachte werd goed bekeken, maar de directe slagen en schoppen waren niet zichtbaar voor de camera omdat het slachtoffer net om de hoek lag.

Getuigen

Een bewoonster die net die dag verhuisd was naar een nieuw appartement naast Lindenburg was opgeroepen als getuige. ,,Ze sloegen de man meerdere malen op zijn hoofd toen hij op de grond lag, zag ik uit mijn raam. Dat maakten de meeste indruk, als iemand weerloos is en dan toch doorslaan. En ik ben toch zo tegen geweld."

Een andere opgeroepen getuige, die er vlakbij stond, vond het schoppen het ergste. ,,De hele groep stond om de man heen. Er werd op zijn hoofd getrapt zoals je tegen een voetbal schopt. De schoppen waren echt flink raak in het gezicht."

De politie heeft twee knuppels teruggevonden in de bossages rond het winkelcentrum. Het slachtoffer heeft bijna tien hechtingen op zijn slaap en in zijn gezicht nodig gehad na de mishandeling. Volgens de officier van justitie had de schade met de knuppels makkelijk zwaarder kunnen uitvallen en de man blijvend letsel kunnen oplopen.

De advocaten verzochten om vrijspraak voor hun clienten onder anderen omdat er geen direct bewijs is en de mishandeling twee jaar oud is. De verdachten spraken allemaal hun spijt uit over het voorval. ,,Echt dit was niet de bedoeling, we wilden alleen praten. Het is een zwarte dag in mijn leven."