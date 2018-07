Werkplein West-Brabant breidt digitale dienstverlening uit

Politie met politiehon­den stormt woning binnen in Schijf en houdt persoon aan

9:38 SCHIJF/RUCPHEN - In Schijf, gemeente Rucphen, is de politie donderdagochtend uitgerukt met meerdere eenheden met schild en een politiehond. De aanleiding hiervoor was een conflict tussen personen.