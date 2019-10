Werkplein kost gemeente Roosendaal bijna 9,5 ton euro meer dan begroot

Dat staat te lezen in de stukken waar de gemeenteraad van Roosendaal donderdag over vergadert.

Het Werkplein Hart van West-Brabant is er voor alle inwoners van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.Het helpt mensen op het gebied van werk, inkomensondersteuning, werken naar vermogen, armoede of sociaal isolement.

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen voor de kostenstijging bij het Werkplein. Op de eerste plaats is binnen het programma Inkomen het aantal bijstandsklanten gestegen met 1 procent. Dit was niet de planning, want die ging uit van een daling over heel 2019 met 3 procent.

In 2018 daalde het bestand bijstandsklanten zelfs met 6 procent. Gevolg van die daling is wel dat in het huidige klantenbestand van het Werkplein relatief veel mensen zitten die erg moeilijk aan werk kunnen komen. Daarnaast is de AOW-leeftijd met vier maanden verhoogd waardoor mensen later uitstromen. En dan zijn er de onontkoombare kostenstijgingen, zoals de verhoging van de CAO en een stijging van de pensioenpremies.

Voorts heeft het Werkplein in de eerste helft van dit jaar meer mensen met een handicap geplaatst op regulier werk. Een werkgever die mensen met een beperking in dienst neemt krijgt loonkostensubsidie van het Werkplein. Dit jaar en de komende jaren zullen deze subsidies alleen maar toenemen, zo is de verwachting. Dit jaar wordt er 8 ton meer aan subsidie verstrekt dan was begroot.

Al met al stijgt de bijdrage van de gemeente Roosendaal aan het Werkplein dit jaar van 36.941.000 euro naar 37.891.000 euro. Overigens hoeft de gemeente dit geld niet alleen op te hoesten. Van het Rijk ontvangt de gemeente zogeheten BUIG-gelden en de hoogte daarvan voor dit jaar wordt geschat op dik 30 miljoen euro. Binnenkort worden de definitieve bedragen bekend.

