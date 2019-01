Werkgroep: ‘Onderzoek aanvliegroute Seppe niet onafhankelijk’

Boompjes op de weg door gekantelde aanhanger op A58 bij Roosendaal

15 januari ROOSENDAAL - Een aanhanger vol met kleine boompjes is dinsdagmiddag gekanteld op de A58. Daardoor kwamen de bomen op het wegdek terecht. De rechterrijstrook was hierdoor tijdelijk afgesloten, maar is inmiddels weer vrij.