Werken bij de milieustraat tijdens topdrukte: ‘We krijgen hier veel shit over ons heen'

Mensen werken thuis en gaan niet op vakantie, waardoor ze meer geld en tijd overhebben om in de tuin te werken of in huis te verbouwen. Dat zorgt bij topdrukte bij het grondstoffencentrum. Tientallen auto's staan netjes in de rij, met een wachttijd die kan oplopen tot tweeënhalf uur. ,,We krijgen hier veel shit over ons heen", vertelt beheerder Mirek Peka. ,,Soms staan mensen tweeënhalf uur in de rij en komen ze erachter dat ze hun Saver-pas of pinpas vergeten zijn. Dan moeten ze terug, en daar hebben ze natuurlijk geen zin in."