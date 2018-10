Werken aan comfort fietsers in Roosendaal en Wouw

Sophie en Eileen, vrijwillig op de vlucht in West-Bra­bant voor Hunted

12:03 Twee jonge vrouwen met een grote rugzak strijken afgelopen zomer neer in een West-Brabantse kerkdorp. Het is geen alledaags gezicht. Hoe mooi het stadje ook is, het is niet bepaald een hotspot voor backpackers. Eileen Sinclair en Sophie Goderie blijken ook niet op vakantie, maar op de vlucht. Drie weken uit handen blijven van de opsporingsdiensten is hun missie. Ze doen mee aan het derde seizoen van Hunted.