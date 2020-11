Werk Voorop heeft nieuwe kledingwinkel op droomlocatie in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Van een versleten voetbalkantine, randje Oudenbosch, naar een A-locatie in het winkelcentrum: de mensen achter Werk Voorop kunnen hun geluk niet op. Een win-win situatie, want het helpt ook de winkelleegstand tegen te gaan.

Werk Voorop is daarmee terug in het hart van Oudenbosch, want twaalf jaar geleden begon het maatschappelijk participatieproject in het voormalig gemeentehuis Sint Anna. Later, toen de KBO de voormalige VES-kantine inruilde voor De Vossenberg, betrok Werk Voorop de ruimtes op het oude sportpark Pagnevaart. ,,Daar zaten we toch enigszins uit de loop‘’, zegt Natasja van Ineveld, manager Kans bij Stichting De Kringloper.

Betaalde baan

Werk Voorop werd in 2008 in het leven geroepen om Halderbergenaren met een WWB-uitkering te begeleiden naar een passende en betaalde baan. Werkervaring kon worden opgedaan in de reparatieplaats voor fietsen en computers of in het beheer van de kledingbank.

Nadat het Werkplein zich terugtrok uit het werkleerproject vond de gemeente Halderberge in Stichting De Kringloper en Stichting Leergeld geschikte samenwerkingspartners. De doelstelling van Werk Voorop was niet langer alleen activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook armoedebestrijding. Vijftien uitkeringsgerechtigden vanuit de bestanden van het Werkplein Hart van West-Brabant zijn in het Halderbergse project actief.

Herstelde fietsen

Van Ineveld: ,,Samen met de gemeente keken we al langer uit naar een meer geschikte plek, centraler voor de kledingbank en eventueel gesplitst van de reparatieplaats. Dat is gelukt. In een voormalige kledingwinkel op Varkensmarkt 8 en 10 kunnen mensen met een smalle beurs kleding en eventueel linnengoed uit zoeken. Daar is ook het uitgiftepunt van de herstelde fietsen. Via een verwijzing van Stichting Leergeld kunnen kinderen een gratis fiets uitzoeken, waarmee ze naar school kunnen fietsen. In het Ambachtscentrum op Borchwerf II is de werkplaats voor de fietsenreparatie en de ICT-afdeling nu gevestigd.‘’

Quote We slaan meerdere vliegen in één klap. Thomas Melisse, Wethouder sociale zaken gemeente Halderberge

Een voltreffer, want al direct wisten ook nieuwe klanten de weg te vinden naar de Werk Voorop-winkel. ,,Op de eerste dag vorige week kwamen al zo'n vijftig mensen - coronaproof - in de winkel kleding uitzoeken. Het geeft dus ook aan dat we nog steeds een noodzakelijke voorziening zijn. Met een verwijzing van de Wmo Halderberge, het Werkplein of Vluchtelingenwerk kunnen mensen bij ons terecht.‘’

Noodzakelijk en nuttig, zo ziet wethouder Thomas Melisse de nieuwe invulling in het Oudenbossche winkelgebied. ,,We slaan meerdere vliegen in één klap: twee langdurige lege winkelpanden zijn ingevuld en we kunnen Werk Voorop behouden. Daarnaast bedienen we de doelgroep met een smalle beurs voor wie de kledingbank en fietsenuitgifte beschikbaar is.‘’

De kledingbank en het uitgiftepunt fietsen is van maandag tot en met vrijdag geopend van één tot vijf uur 's middags.