Werk aan ontplofte woning in Roosendaal in volle gang, bewoners huizenblok mogelijk vrijdagavond al naar huis

MET VIDEO Acht woningen ontruimd na explosie in Roosendaal: kans dat als één muur instort, het hele blok instort

ROOSENDAAL - Buurtbewoners van de Genestetlaan in Roosendaal zijn woensdagavond opgeschrikt door explosie in een woning. De bewoner raakte hierbij gewond. Acht woningen zijn ontruimd en het is niet bekend wanneer de bewoners terug naar huis mogen.

22 december