Wereldkampioenschap autorodeo in nieuw jaarboek heemkundekring

Eind jaren zestig van de vorige eeuw bestond in het dorp de Sprundelse Autocross Club (S.A.C.). Tien mannen, idolaat van oude Amerikaanse wagens en later vooral van stockcars, brachten al hun vrije tijd door met sleutelen en races. Ook organiseerden zij in eigen dorp vijf keer een spectaculaire autocross en stockcarrace. Een van die wedstrijden werd zelfs geafficheerd als 'Wereldkampioenschap Autorodeo'.

In het jaarboek 2017 van heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat is nog veel meer over de S.A.C. te vinden. Zoals gebruikelijk herbergt het jaarboek veel verhalen en wetenswaardigheden van uiteenlopende aard. Zo beschrijft Petra Veraart onder meer de bevrijding van Sprundel en St. Willebrord door de Timberwolfdivisie.

Een beeld over het wonen en leven meer dan een halve eeuw geleden schetsen verhalen van Adri Nielen uit Uitgeest, die als kind veel in Sprundel op vakantie kwam, en van Riet van den Bemd, die met drie 90-jarigen sprak.

Op hol geslagen os

In de 18e en 19e eeuw in ging het in toenmalige café De Ark van Noach niet van een leien dakje. Te lezen is over conflicten van de eigenaar met de pastoor en ingezonden stukken in de Roosendaalse Courant. Naar aanleiding van een bericht in De Grondwet van 9 oktober 1890 heeft Jack de Hoon uitgezocht welke 'eenvoudige landman' werd gedood door een op hol geslagen os.

Veel meer Sprundels nieuws, maar dan van precies een eeuw en van een halve eeuw geleden, wordt opgerakeld en Christel Meijer licht de doopceel van de personen die in 1906 in Sprundel gedoopt zijn. En dan de vervolgverhalen. De serie over de pastoors van Sprundel is al aan zijn negentiende deel toe, terwijl 'Sprundelse imkers' voor de derde keer aan bod komt.

Jaarboek 2017 wordt gepresenteerd bij de tentoonstelling van de heemkundekring in De Trapkes, op zaterdag 25 en zondag 26 november. Dan kunnen de leden van die club, ongeveer 550, gratis een exemplaar ophalen.