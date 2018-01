Wereldkampioenen linedancen mogen straks voor eigen publiek knallen in Halderberge

OUDENBOSCH - Meestal maken de linedance kampioenen van de Oudenbossche Dutch Dance Acadamy verre reizen voor hun shows of competities. In oktober zijn de rollen omgekeerd. Dan komen nieuwe stijl linedancers uit binnen- en buitenland naar Halderberge voor het open Nederlands kampioenschap. Hotel De Reiskoffer accommodeert van 19 tot en met 21 oktober de deelnemers en ook de wedstrijden zijn in Bosschenhoofd.

Het is de moderne variant op country dansen, waar de Oudenbossche groep de dansvloer mee vult. Het zogeheten New Line dance is volgens de kenners in niets te vergelijken met de danspasjes zoals op braderiën en dorpsfeesten. Geen folklore, maar topsport. José Miguel Belloque Vane is er de beste in. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, woont hij al jaren in Oudenbosch.

Tegelzetter

De 30-jarige danser leidt een leven van uitersten. Overdag is hij tegelzetter, 's avonds verloochent hij zijn mediterrane roots niet als hij op de dansvloer staat. Dat gebuerde aanvankelijk alleen op de Dutch Dance Academy van eigenaar/coach Roy Verdonk, maar voor shows in Las Vegas vliegt hij nu ook regelmatig de oceaan over. De combinatie van de zijn vak en het dansen noemt hij 'heerlijk'. ,,Ik leg in allebei evenveel passie en krijg net zo goed als tegelzetter veel waardering.''

Nieuwe pasjes

In Tsjechië liet hij José Miguel vorig jaar voor het eerst de concurrentie zijn hakken zien en afgelopen week prolongeerde hij zijn wereldtitel in Veldhoven. De soepele linedancer komt uit de hoogste categorie: Megastar Male. ,,Naast verplichte figuren, probeer ik ook nieuwe pasjes en bewegingen uit.'' Dat leverde hem vorig jaar een extra award op: 'Improver Dance of the year.''

Ook in de eigen gemeente Halderberge bleven zijn successen niet onopgemerkt. Hij was genomineerd voor de gemeentelijke cultuurprijs, maar viel net buiten de prijzen.

Het bleef in Oost-Brabant niet bij die ene wereldtitel voor Belloque Vane. Ook plaatsgenote Cyara Hermsen werd tweevoudig wereldkampioen. Hermsen kwam uit in de divisie Proam Adult Novice Female en Line Adult Novice Female.

Crystal Boot Awards

De kersverse wereldkampioenen zullen daar ook mee doen. Het Oudenbossche team behaalde in Veldhoven met Claudia Reichart en Manon Thieme nog eens vier tweede plaatsen. Patricia Tazelaar en Christina Boudewijns gingen er met een derde plaats vandoor. De Dutch Dance Academy-leden worden getraind door Roy Verdonk, die ook enkele buitelandse deelnemers coacht. Door zijn successen is de choreograaf genomineerd voor de Crystal Boot Awards. Dat zijn de 'Golden Globes' voor de line dance wereld, waarvan choreografen en instructeurs wereldwijd dromen.