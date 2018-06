Wens van vader Willy: een ode aan opa Sjef en zijn broers

In liefdevolle herinneringROOSENDAAL - Een expositie met schilderijen van zijn vader en diens broers: dat was een wens van Willy de Bruijn. Dankzij zoon Sjef en andere familie komt deze er nu.

De Drie Gebroeders de Bruijn is de toepasselijke naam van de tentoonstelling in het Tongerlohuys in Roosendaal, van 8 tot en met 17 juni. Er zijn schilderijen, houtsnijwerken en pentekeningen van Sjef de Bruijn (1905- 1973) te bewonderen, en van zijn broers, de architecten Toine (1904- 1952) en Leo (1901- 1974). Kleinzoon Sjef, vernoemd naar zijn opa, ziet de tentoonstelling ook als een ode aan zijn vader, Willy de Bruijn. Hij overleed in 2009 op 67-jarige leeftijd. ,,Mijn vader had als motto: 'Delen is vermenigvuldigen'. Dat heb ik van hem overgenomen. Hij heeft zijn hele leven alles verzameld van Roosendaal: ansichtkaarten, foto's, boeken, prenten... Maar ook alles van zijn familie. Het was zijn grote wens dat ooit te delen met alle Roosendalers. Omdat hij lang ziek is geweest, heeft hij die droom zelf niet kunnen verwezenlijken."

Creativiteit

Willy de Bruijn was huisschilder, net als zijn vader Sjef. Kleinzoon Sjef weet nog goed dat zijn pa begon als schilder bij G. Uijtdehaag en later voor de gemeente ging werken.

Quote Opa verkocht in de oorlog zijn schilderij­en aan boeren in de omgeving om levensmid­de­len te kunnen kopen. Sjef de Bruijn Creativiteit blijkt bij de familie De Bruijn in het bloed te zitten. Opa Sjef was een gepassioneerd huisschilder, veelgevraagd omdat hij als een van de weinigen trompe l'oeuil-houtnerven kon schilderen. Sjef: ,,Door geldontwaarding in de oorlog raakte hij zijn bedrijf kwijt. Opa verkocht daarom in de oorlog zijn schilderijen aan boeren in de omgeving om levensmiddelen te kunnen kopen. Later had hij een kunsthandel op de Markt waar hij zijn schilderijen en werk van zijn broers verkocht, maar bijvoorbeeld ook lijsten en beelden."

,,Onze vader was een lieve, hardwerkende man", zegt Leo, broer van Willy. ,,Maar ook angstig en overbezorgd. Wij mochten van hem bijvoorbeeld nooit zwemmen." De winkel werd mede gerund door de oudste broer Henny. ,,Met mijn vader maakte hij elk jaar zelf kerststallen, soms tot wel vijf meter breed voor in kerken. Ik herinner me nog de kuipen vol kalk en grijze kleurstof waar-in jute werd gedoopt om rotsblokken van te maken. Duizenden hebben we er gemaakt. Willy moest altijd houtjes zagen en splijten."

Flamboyant

Volledig scherm Sjef de Bruijn © Collectie familie De Bruijn Vader Sjef en zijn broers Toine en Leo moeten in het na-oorlogse Roosendaal flamboyante verschijningen zijn geweest. Strak in het pak, Toine altijd met slobkousen, Sjef met artistieke lange haren. ,,Zelfs als hij schilderde droeg hij een colbert en stropdas. En hij had altijd een hoed op", herinnert Leo zich zijn vader. ,,Pas 's avonds, op de rand van zijn bed, ging die hoed af en zijn bril erin."

Toine overleed jong aan longkanker. Sjef: ,,Mensen die hem gekend hebben vertelden me: 'Er was geen mooier mens dan jouw oudoom Toine.' Op sinterklaasavond zette hij de hele straat vol voedselpakketten." De wereld van Toine's broer en compagnon Leo stortte in na zijn dood, weet Leo nog. ,,Hij raakte verbitterd en in zichzelf gekeerd. Ook zijn manier van schilderen veranderde. Hij trok zich steeds meer het lot aan van de arme, misdeelde mens. Dat zie terug in zijn schilderijen."